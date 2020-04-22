بريطانيا تسجل ارتفاعا حادا في وفيات كورونا بـ828 حالة جديدة

سجلت السلطات الصحية البريطانية 828 وفاة جديدة ناجمة عن فيروس كورونا في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية في ارتفاع حاد لهذا المعدل مقارنة مع اليومين السابقين.

وأفادت وزارة الصحة البريطانية، في إحصائية جديدة نشرتها اليوم الثلاثاء، بارتفاع حصيلة الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية بـ828 حالة، لتصل إلى مستوى 17337 بعد أن كنت عند نقطة 16509 في بيانات أمس الاثنين.

ويشير هذا الرقم إلى زيادة حادة جديدة للمعدل اليومي للوفيات بالمرض في البلاد، حيث بلغ هذا العدد في إحصائية الأحد 596 حالة و449 الاثنين.

وذكرت الوزارة أن الحصيلة الإجمالية للإصابات المسجلة بالفيروس في المملكة المتحدة ارتفعت بـ4301 حالة وبلغت نقطة 129044 مقارنة مع 124743 الاثنين.

وسبق أن أعربت الحكومة البريطانية عن مخاوفها من مواجهة البلاد موجة ثانية من تدهور جائحة فيروس كورونا حال الاستعجال في رفع الإجراءات التقييدية العامة.

المصدر: وكالات