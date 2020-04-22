عدد المصابين بـ”كوفيد-19″ حول العالم تجاوز 2.5 مليون شخص

قالت جامعة “جونز هوبكنز” الأمريكية، الثلاثاء، إن عدد المصابين بمرض “كوفيد-19” الذي يسببه فيروس كورونا المستجد، حول العالم تجاوز عتبة 2.5 مليون شخص.

وأظهرت بيانات نشرتها جامعة “جونز هوبكنز”، التي تعتبر مرجعا في تتبع الإصابات والوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد، أن عدد المصابين بـ”كوفيد-19” في العالم تخطى عتبة 2.5 مليون شخص​​​.

ووفقا لأحدث بيانات الجامعة، بلغ عدد الحالات المؤكدة بالإصابة بفيروس كورونا المستجد حول العالم 2.501.156 مليون، بينما بلغ عدد الوفيات 171718، أما عدد المتعافين، فبلغ 659589 ألف حالة.

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يذكر أن منظمة الصحة العالمية صنفت فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، الذي ظهر بالصين أواخر العام الماضي، وباء عالميا، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة.

وحذر مدير منظمة الصحة العالمية، تيدرس أدهانوم غيبريسوس، من أن الأسوأ قادم فيما يتعلق بتفشي فيروس كورونا، ليدق بذلك أجراس خطر جديدة بشأن الجائحة، فيما بدأت العديد من الدول تخفيف الإجراءات التقييدية الرامية لكبح جماح تفشيه.

وأجبر الوباء العديد من دول العالم، وعلى رأسها دول كبيرة بإمكانياتها وعدد سكانها، على اتخاذ إجراءات استثنائية في بلادها، تنوعت من حظر الطيران إلى إعلان منع التجول وعزل مناطق بكاملها، وحتى إغلاق دور العبادة، لمنع تفشي العدوى القاتلة.

المصدر: وكالات