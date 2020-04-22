إيطاليا تسجل ارتفاعا في الوفيات والإصابات بكورونا مع تراجع لافت في الحالات النشطة

سجلت السلطات الإيطالية ارتفاعا ملموسا في عدد الوفيات والإصابات بفيروس كورونا المستجد في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية، مع تراجع حصيلة الحالات النشطة لليوم الثاني على التوالي.

وقال رئيس هيئة الدفاع المدني، أنجيلو بوريلي، في مؤتمر صحفي عقده اليوم الثلاثاء، إن العدد العام للوفيات المسجلة الناجمة عن فيروس كورونا المستجد ارتفع بواقع 534 حالة جديدة، وبلغ مستوى 24648.

ويمثل هذا الرقم الأكبر من نوعه منذ الجمعة، ويشير إلى ارتفاع مستمر لمعدل الوفيات اليومية بمرض “COVID-19” في إيطاليا، حيث كان هذا العدد في إحصائية الأحد 433 حالة والاثنين 454 حالة، وذلك بعد أن شهد هذا المؤشر انخفاضا لافتا.

وذكر بوريلي أن الحصيلة الإجمالية للإصابات المؤكدة بالمرض ازدادت خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 2729 مقارنة مع 2256 أمس الاثنين، وبلغت 183957 حالة.

وأشار بوريلي إلى انخفاض في عدد الحالات التي تعتبر ناشطة في الوقت الراهن، لليوم الثاني على التوالي، حيث تراجع هذا المؤشر بـ528 إصابة من 108237 إلى 107709، بينما كان المعدل يوم أمس 20 حالة.

وأفاد بأنه تم رصد 2723 حالة شفاء جديدة بين المصابين بالمرض، وبلغ العدد الإجمالي للمتعافين 51600 مقارنة مع 48877 الاثنين.

كما تم تسجيل تراجع جديد في عدد المرضى بغرف العناية المركزة، وانخفضت الحصيلة بواقع 102 حالتين من 2573 إلى 2471.

وتعتبر إيطاليا الدولة الثانية عالميا من حيث عدد الوفيات بفيروس كورونا المستجد، فيما تعد الثالثة من حيث الحصيلة العامة للإصابات المسجلة.

المصدر: وكالات