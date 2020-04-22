الفصائل الفلسطينية في مخيم الجليل: لتشديد تنفيذ قرارات التعبئة العامة بعدالتأكد من وجود إصابة في المخيم – موقع قناة المنار – لبنان
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April 22 2020 - 01:18

الفصائل الفلسطينية في مخيم الجليل: لتشديد تنفيذ قرارات التعبئة العامة بعدالتأكد من وجود إصابة في المخيم

منذ 42 mins 22 April، 2020
أخبار موقع المنار
لبنان

عقدت فصائل المقاومة الفلسطينية واللجان الشعبية في البقاع اجتماعا عاجلا في مكتب قيادة حركة فتح، بعد تأكيد خبر الإصابة بحالة كورونا في مخيم الجليل في بعلبك، بمتابعة مباشرة من سفير دولة فلسطين في لبنان اشرف دبور، وتم اتخاذ إجراءات عاجلة بالتعاون مع مكتب محافظ بعلبك الهرمل وبلدية بعلبك ووزارة الصحة، كما جرى التواصل مع عائلة المصابة والمخالطين لها للتأكيد عليهم بضرورة التزام الحجر المنزلي والتقيد بالإجراءات الصارمة.

وشدد بيان صدر عن المجتمعين على “تشديد تنفيذ قرارات التعبئة العامة والتي بوشر تنفيذها منذ إعلان التعبئة من قبل الحكومة اللبنانية وإغلاق مداخل المخيم”

ودعا إلى “عدم تداول أي شائعة حول الموضوع والاكتفاء بالمصادر الرسمية ذات الصلة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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