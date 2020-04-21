هولندا: تمديد حظر الفعاليات العامة الكبرى حتى 1 أيلول/سبتمبر

قررت السلطات الهولندية، اليوم الثلاثاء، تمديد حظر الأحداث العامة الكبرى، بما فيها الفعاليات الرياضية والمهرجانات الموسيقية، حتى 1 أيلول/سبتمبر.

وأعلن رئيس الوزراء مارك روته هذا التمديد على الرغم من ملاحظة انتشار بطيء و”مشجع” لفيروس كورونا المستجد، ما سيسمح للمدارس الابتدائية ومراكز الرعاية النهارية بإعادة فتح أبوابها في شهر مايو.

وأضاف روته أن تخفيف إجراءات التقييد وإن كان محدودا، إلا أنه ضروري لمنع إعادة تفشي الفيروس.

وأعلنت السلطات الصحية الهولندية في وقت سابق من اليوم عن تسجيل 729 إصابة جديدة بفيروس كورونا و165 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.

المصدر: وكالة رويترز