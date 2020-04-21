رويترز: عقود النفط الأمريكي تسليم يونيو تهبط 43 % إلى 11.5 دولارا للبرميل في أدنى مستوى منذ 1999 – موقع قناة المنار – لبنان
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April 21 2020 - 22:14

رويترز: عقود النفط الأمريكي تسليم يونيو تهبط 43 % إلى 11.5 دولارا للبرميل في أدنى مستوى منذ 1999

منذ 19 mins 21 April، 2020
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