رويترز: عقود النفط الأمريكي تسليم يونيو توسع خسائرها وتهوي 52 بالمئة إلى 9.74 دولارا للبرميل – موقع قناة المنار – لبنان
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April 21 2020 - 22:14

رويترز: عقود النفط الأمريكي تسليم يونيو توسع خسائرها وتهوي 52 بالمئة إلى 9.74 دولارا للبرميل

منذ 60 mins 21 April، 2020
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