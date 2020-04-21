رويترز: عقود برنت تهوي أكثر من 30 % إلى 17.51 دولارا للبرميل ليصل إلى أدنى مستوى منذ نوفمبر 2001 – موقع قناة المنار – لبنان
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April 21 2020 - 22:12

رويترز: عقود برنت تهوي أكثر من 30 % إلى 17.51 دولارا للبرميل ليصل إلى أدنى مستوى منذ نوفمبر 2001

منذ 1 ساعة 21 April، 2020
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