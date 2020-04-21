القوات المسلحة اليمنية تعلن افشال محاولة تسلل لقوات التحالف السعودي في البيضاء وتكبيده خسائر فادحة – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
April 21 2020 - 20:38

القوات المسلحة اليمنية تعلن افشال محاولة تسلل لقوات التحالف السعودي في البيضاء وتكبيده خسائر فادحة

منذ 20 mins 21 April، 2020
الناطق باسم القوات اليمنية العميد يحيى سريع
اليمن - عربي وإقليمي

أعلن المتحدث الرسمي للقوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع عن تصدي قوات الجيش واللجان الشعبية لزحف واسع جدا ومن مسارين اثنين أحدهما باتجاه مواقع القوات المسلحة في شبكة الضحاكي، والآخر من العقلة باتجاه مواقع في شبكة العرقوب بمديرية الصومعة محافظة البيضاء.

واوضح العميد سريع أن الزحف استمر من صباح يومنا هذا وحتى وقت العصر وتم التصدي له وتكبيد العدو خسائر فادحة في الأرواح والعتاد وسقوط عشرات القتلى والجرحى في صفوفه وإجباره على التراجع والانكسار ولم يحرز أي تقدم.

هذا وشن طيران التحالف السعودي 53 غارة جوية توزعت على مناطق متفرقة بمحافظتي مأرب والجوف، منها 42 غارة على مديريتي مجزر وصرواح بمأرب، و 11 غارة على مديريتي الحزم وخب والشعف بالجوف.

المصدر: موقع المنار

التعليقات

ذات صلة