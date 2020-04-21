كنعان من مجلس النواب: لإدراج اعتماد المستشفيات ورد القروض والحد من ارتباطها بالنزوح وضبط ارتفاع الدولار وتحرير الهبات من الضرائب

دعا أمين سر تكتل لبنان القوي النائب ابراهيم كنعان إلى “الإسراع في معالجة مسألة ارتفاع سعر صرف الدولار”، معتبرا خلال الجلسة التشريعية الصباحية أن “المسألة غير مقبولة وتتطلب إجراءات للضبط اليوم قبل الغد”، فتوجه رئيس مجلس النواب نبيه بري عندها لرئيس الحكومة الدكتور حسان دياب، قائلا: “بدنا معالجة، وإلا اللبناني بيستفيق على ما لا يمكن تحمله”.

وطالب كنعان ب”اعفاء الهبات والمساعدات المرتبطة بمواجهة كورونا من كل الضرائب والرسوم لا من الtva فقط”، فسارت الحكومة بطرحه وأقر.

وطلب “رد قرض ب4,9 مليون دولار لعدم قدرة لبنان على الاقتراض في هذه المرحلة وبسبب تخصيص جزء منه للعمالة السورية”، مشددا على “ضرورة رد قرض 43 مليون دولار لعدم قدرة لبنان على الاقتراض”، قائلا: “نحن في وضع مالي مأزوم”.

وشدد أيضا على “ضرورة ايلاء مشروع القانون المتعلق بمستحقات المستشفيات الخاصة الاهتمام واقراره لانه مطلب حيوي في هذه المرحلة للقطاع الاستشفائي والمواطنين”.

ودعا الى “اقرار تعليق جزء من المادة 32 من الموازنة المرتبط حصرا بالبلديات”، معتبرا انها “حاجة ماسة لتتمكن البلديات من مساعدة المواطنين اجتماعيا في ظل تداعيات كورونا”.

وأكد كنعان “ضرورة تمديد تعليق المهل القانونية والقضائية والعقدية إلى نهاية ايلول بدل نهاية حزيران، كما تقترح الحكومة، تسهيلا لامور الناس في هذه الظروف الصعبة”.

ويشار إلى أن مجلس النواب أقر البند 7، الذي يعنى بشركات التوظيف الخاص وفق الصيغة المعدلة الواردة من اللجنة الفرعية برئاسة كنعان.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام