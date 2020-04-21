أمن الدولة جنوبا يلاحق صرافين مخالفين ويراقب تقيد المواطنين بالتعبئة العامة

تواصل المديرية الاقليمية لأمن الدولة في الجنوب ملاحقتها للأشخاص الذين يمارسون مهنة الصيرفة بشكل غير شرعي وبدون ترخيص . وفي هذا السياق اوقفت المديرية اثنين من الصرافين الجوالين في مدينة صور لعدم حيازتهما ترخيصاً بممارسة المهنة . وبناء لإشارة النيابة العامة تم اخلاء سبيلهما بعد توقيعهما تعهدا بعدم العودة الى ممارسة هذا العمل بشكل غير قانوني.

وكانت المديرية اوقفت في صيدا 6 اشخاص للسبب نفسه واعيد اطلاقهم بعد فترة قصيرة بعدما وقعوا على تعهدات بعدم ممارسة الصيرفة لكونهم غير شرعيين .

وبموازاة ذلك ، يتابع أمن الدولة جنوباً تسيير دوريات واقامة حواجز ظرفية لمواكبة استمرار تطبيق التعبئة العامة وضبط عملية تقيد المواطنين بها ورصد اية مخالفات بهذا الخصوص بالتنسيق مع قوى الأمن الداخلي .

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام