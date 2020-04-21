أمن الدولة جنوبا يلاحق صرافين مخالفين ويراقب تقيد المواطنين بالتعبئة العامة – موقع قناة المنار – لبنان
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April 21 2020 - 19:02

أمن الدولة جنوبا يلاحق صرافين مخالفين ويراقب تقيد المواطنين بالتعبئة العامة

منذ 53 mins 21 April، 2020
المديرية العامة لامن الدولة
لبنان

تواصل المديرية الاقليمية لأمن الدولة في الجنوب ملاحقتها للأشخاص الذين يمارسون مهنة الصيرفة بشكل غير شرعي وبدون ترخيص . وفي هذا السياق اوقفت المديرية اثنين من الصرافين الجوالين في مدينة صور لعدم حيازتهما ترخيصاً بممارسة المهنة . وبناء لإشارة النيابة العامة تم اخلاء سبيلهما بعد توقيعهما تعهدا بعدم العودة الى ممارسة هذا العمل بشكل غير قانوني.

وكانت المديرية اوقفت في صيدا 6 اشخاص للسبب نفسه واعيد اطلاقهم بعد فترة قصيرة بعدما وقعوا على تعهدات بعدم ممارسة الصيرفة لكونهم غير شرعيين .

وبموازاة ذلك ، يتابع أمن الدولة جنوباً تسيير دوريات واقامة حواجز ظرفية لمواكبة استمرار تطبيق التعبئة العامة وضبط عملية تقيد المواطنين بها ورصد اية مخالفات بهذا الخصوص بالتنسيق مع قوى الأمن الداخلي .

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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