تجمع العلماء نوه باجتماع مجلس النواب: لإصدار قوانين تكفل محاسبة المرتكبين

رأت الهيئة الإدارية في “تجمع العلماء المسلمين” في بيان اثر اجتماعها الأسبوعي، أن اجتماع المجلس النيابي في ظل الأوضاع الصحية الصعبة التي يمر بها الوطن خاصة على صعيد أزمة كورونا هو أمر إيجابي لأن هناك تشريعات عديدة ينتظرها اللبنانيون وتحتاج إلى اجتماع البرلمان”، منوها بهذه الخطوة، داعيا إلى “إصدار القوانين التي نحتاجها في مواجهة الأزمة المالية والنقدية خاصة في مجال رفع الحصانات عن كل العاملين في قطاع المال العام مقدمة لمحاسبتهم، ووضع تشريعات يمكن من خلالها استعادة الأموال المنهوبة ووضع حد للتسلط الذي تمارسه المصارف بدعم من حاكم مصرف لبنان والذي يمنع المودعين خاصة صغارهم من استرداد أموالهم المودعة في البنوك”.

كما دعا إلى “إصدار القوانين التي تكفل محاسبة المرتكبين للسرقات ونهب المال العام ورفع الحصانات مهما كانت عن هؤلاء، وكذلك قانون العفو العام عن المحكومين ما عدا الذين ارتكبوا جرائم بحق أمن الدولة وأدت إلى قتل أفراد القوى الأمنية وأولئك الذين تعاملوا مع العدو الصهيوني وارتكبوا جريمة الخيانة العظمى”.

واستنكر التجمع “ما أقدمت عليه كارتيلات الأفران والمخابز من إنقاص وزن ربطة الخبز مع زيادة سعرها على الموزعين”، معتبرا الأمر “ابتزازا رخيصا للمواطنين”، داعيا “الدولة عبر وزارة الاقتصاد إلى اتخاذ أقصى الإجراءات بحقهم ابتداء من تحرير مخالفات بحقهم والوصول إلى حد إقفال الفرن أو تشغيله من خلال البلديات”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام