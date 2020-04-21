توجيهات من السفارة السورية في بيروت للسوريين الراغبين بالعودة

أعلنت السفارة السورية في بيروت في بيان لها الثلاثاء انه “تنفيذا لقرارات الفريق الحكومي لاجراءات التصدي لفيروس كورونا المتعلقة بمساعدة المواطنين السوريين الذين يواجهون صعوبة في العودة الى أرض الوطن، تود السفارة السورية اعلامكم بالتعليمات والشرائح التي تم اعتمادها للعودة، وفق المعايير التالية:

الشريحة الاولى

1 – من انقطعت بهم السبل وخرجوا من سورية بمهمات ولم يتسطيعوا العودة.

2 – كبار السن والحوامل.

3 – ذوو الاحتياجات الخاصة.

الشريحة الثانية:

المواطنون الذين لديهم اقامات موقتة والطلاب المقيمون في دول الاغتراب.

الشريحة الثالثة:

1 – المقيمون اقامة دائمة خارج سورية ولديهم الرغبة بالعودة الى سورية.

-الشروط المطلوب توفرها لمن يرغب بالعودة من الشرائح الثلاث السابقة:

1 – ان يتحمل الراغب بالعودة تكلفة السفر.

2 – الالتزام بالحجر الصحي الذي ستفرضه السلطات السورية على جميع العائدين لمدة 14 يوما من دون اية استثناءات ولاي سبب كان.

3 – على المواطن الراغب بالعودة تحديد المحافظة السورية التي سيعود اليها.

وتمنت السفارة على الراغبين بالعودة، تسجيل اسمائهم مع مراعاة الشروط السابقة وذكر:

الاسم الثلاثي – تاريخ الميلاد – رقم جواز السفر- مكان الاقامة الحالي- الشريحة التي ينتمي اليها أي سبب العودة اسم المحافظة التي يرغب العودة اليها رقم الهاتف للتواصل).

وفق الآتي:

الاسم الثلاثي، تاريخ الميلاد، رقم جواز السفر او الهوية الشخصية، تاريخ مغادرة سورية، رقم الهاتف، سبب التواجد في لبنان، عنوان الاقامة الحالي، المحافظة التي يرغب بالعودة اليها، الشريحة التي يخضع لها اولى او ثانية او ثالثة.

وارسال الجدول الى السفارة عبر البريد الالكتروني :com.gmail@lb.emb.sy او عبر رقم الهاتف 05922589 او عبر الرابط الموجود على صفحة السفارة على الفيسبوك.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام