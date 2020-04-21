وزير الصحة بحث مع عدد من النواب ملف كورونا والمستشفيات الحكومية

استقبل وزير الصحة العامة في الحكومة اللبنانية حمد حسن الثلاثاء النواب نقولا صحناوي وإدغار طرابلسي وأنطوان بانو وهاغوب تيرزيان، الذين أوضحوا أن البحث تناول إمكانات التعاون لرفع الجهوزية في مواجهة وباء كورونا.

ولفت صحناوي في حديث له بعد اللقاء إلى أن “النواب أثاروا أهمية استكمال بناء مستشفى الكرنتينا الحكومي”، مبديا ارتياحه لما “لقيه النواب من تجاوب في هذا المجال لدى وزير الصحة”.

ونقل صحناوي عن حسن تأكيده أنه “سيطالب من احتياطي الموازنة بمبالغ للانفاق التشغيلي للمستشفيات الحكومية، على أن يكرس جزءا من ذلك لمستشفى الكرنتينا”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام