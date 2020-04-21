الأدوية تسبب أعراضا خطيرة لدى مرضى ضغط الدم بسبب فيروس كورونا

تشير الأبحاث إلى أن مرضى ضغط الدم عليهم الحذر بشكل كبير من تلقف عدوى فيروس كورونا المستجد، وذلك لوجود أعراض مختلفة عن الأعراض التي تصيب المرضى بشكل عام.

وبحسب الدراسات المبكرة التي أتت نتائجها من الصين وإيطاليا والبلدان التي انتشر فيها فيروس كورنا المستجد على مستوى عال، والتي أكدت جميعها أن مصابي ضغط الدم يعانون من أعراض أسوأ بكثير من تلك التي يعاني منها المريض العادي، وأن فرصة انتقال الفيروس إلى مريض الضغط واحتمال وفاته أكبر بكثير.

على سبيل المثال، في الصين، أظهرت البيانات أن حوالي 25% إلى 50% من الأشخاص الذين أسعفوا إلى المستشفيات والمصابين بفيروس كورونا المستجد كانوا يعانون من ارتفاع ضغط الدم أو حالة صحية أخرى مثل السرطان أو مرض السكري أو أمراض الرئة.

وفي إيطاليا، كان أكثر من 99% من الأشخاص الذين ماتوا بسبب الفيروس كانوا يعانون من هذه الحالات المرضة ونحو 76% منهم يعانون من ارتفاع ضغط الدم، بحسب موقع “webmd” العلمي.

الربط بين ضغط الدم وفيروس كورونا

أشارت الأبحاث إلى أن ضعف جهاز المناعة هو أحد أهم الأسباب التي تجعل الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم والمشكلات الصحية الأخرى أكثر عرضة لخطر الإصابة بفيروس كورونا.

وبحسب الدراسة، فإن الظروف الصحية لمرضى ضغط الدم الطولة الأمد والشيخوخة تجعل جهاز المناعة لدى هؤلاء أقل قدرة على محاربة الفيروس، وذلك ما يجعل الفيروس يتسبب بنسب عالية من الوفيات لدى المسنين، حيث يعاني ما يقارب من ثلثي الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 60 عامًا من ارتفاع ضغط الدم.

أدوية الضغط تسبب خطرا كبيرا

الاحتمال الآخر الذي أشارت إليه الدراسات هو أن الخطر الأعلى لا يأتي من ارتفاع ضغط الدم نفسه، ولكن من بعض الأدوية المستخدمة لعلاجه، مثل مثبطات “ACE” وحاصرات مستقبلات “الأنجيوتنسين – ARBs”.

وتستند هذه النظرية إلى حقيقة أن المثبطات (ACE وARBs) ترفع مستويات أنزيم في الجسم يطلق عليه علميا رمز (ACE2)، وفيروس كورونا المستجد يلتصق بهذه الأنزيمات عند دخوله الخلايا، مما يزيد من فرص العدوى والإصابة وسوء الأعراض عند مصابي الضغط.

ولكن، أشارت المعلومات إلى أن هذه البيانات تبقى إلى اللحظة نظرية، لعدم وجود بحث علمي محكّم يثبت علاقة أدوية الضغط بمرض “كوفيد 19”.

المصدر: سبوتنيك