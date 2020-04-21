لبناني حاول إحراق نفسه لعدم تمكنه من سحب أمواله من مصرف في بدنايل

حاول مواطن إحراق نفسه داخل فرع أحد المصارف في بلدة بدنايل البقاعية، بعد رفض البنك إعطائه أمواله المودعة لديه”، بحسب ما أفادت “الوكالة الوطنية للاعلام”.

وقالت الوكالة إن “المواطن م. ح. س. حاول إحراق نفسه داخل فرع أحد المصارف في بلدة بدنايل، بعد رفض البنك إعطائه أمواله المودعة لديه، فرمى على جسده مادة البنزين، إلا أن تدخل موظفي المصرف والقوى الأمنية أنقذه”.

وتابعت الوكالة “عمت الفوضى داخل فرع المصرف، حيث عمد آخرون على تحطيم زجاج واجهته، مما استدعى تدخل الجيش والقوى الأمنية”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام