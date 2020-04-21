حركة أمل: الحفاظ على الجامعة اللبنانية ودورها أولوية استراتيجية

أكد المكتب التربوي المركزي في “حركة أمل” في لبنان دعمه “الكامل للمطالب المحقة للجامعة اللبنانية كونها أحد أعمدة الوطن التي ساهمت في تعزيز مفهوم المواطنة وترسيخ الهوية الوطنية الجامعة”.

ورأى المكتب في بيان له الثلاثاء أن “الحفاظ على الجامعة اللبنانية ودورها ووظيفتها الوطنية والأكاديمية هو أولوية استراتيجية”، وأكد “دعم الجامعة اللبنانية وتطويرها والحفاظ على انتاجيتها ونجاحها والتأكيد على استقلاليتها اداريا وماليا”.

وشدد المكتب على “أحقية كافة المطالب المرتبطة بزيادة موازنة الجامعة وحقوق الأساتذة والالتزام بالعهود السابقة من قبل السلطة”، ودعا “لعدم المس بالرواتب والصندوق التعاضدي والنظام التقاعدي”، وطالب “بالمحافظة على الاستقرار الاجتماعي للأستاذ الجامعي”، واكد على “إنصاف الأساتذة المتعاقدين وإنهاء معاناتهم الطويلة من خلال البت بملف التفرغ والإسراع في إنهاء دخول الاساتذة المتفرغين إلى الملاك”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام