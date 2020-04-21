الاحتلال الصهيوني يطلب من أجهزة السلطة مغادرة أحياء شمال القدس

طلب الاحتلال “الإسرائيل” اليوم الثلاثاء، من الأجهزة الأمنية الفلسطينية مغادرة أحياء شمال القدس.

ووفق قناة ريشت كان العبرية، فإن “إسرائيل” طلبت من أجهزة السلطة مغادرة تلك القرى بشكل كامل وعدم العودة إليها.

الجدير بالذكر، أن الاحتلال سمحت للأجهزة الأمنية الفلسطينية بالعمل في تلك المناطق للتعامل مع تفشي فيروس كورونا المستجد.

ويأتي طلب الاحتلال تزامنًا مع الاتهامات المتواصلة من قبل الاحتلال للحكومة الفلسطينية بالتحريض ضد “إسرائيل” بوقوفها خلف نشر الوباء بين الفلسطينيين في القدس ومن خلال العمال الذين يعملون في الداخل المحتل.

المصدر: فلسطين اليوم