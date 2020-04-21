لافروف: العقوبات تتسبب بأضرار جسيمة لسوريا وكوريا الشمالية في ظل انتشار كورونا

أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الثلاثاء، أن العقوبات الأحادية الجانب والتي تتجاوز مجلس الأمن الدولي، تتسبب بأضرار جسيمة لسوريا، ولكوريا الشمالية، في ظل انتشار وباء كورونا المستجد، وعندما ترفض الولايات المتحدة الأميركية بشكل قاطع الاستجابة لاقتراح إعلان وقفة إنسانية.

وقال لافروف، خلال كلمته في المائدة المستديرة مع المشاركين في صندوق “غورتشاكوف” لدعم الدبلوماسية العامة: ” انطلق من ان الوضع الحالي المتأزم والمتعلق بانتشار وباء كورونا المستجد، يجبرنا على اعادة النظر بشكل جدي وربما بشكل اسرع بالقرارات التي تم تأجيلها الى اجل غير مسمى من قبل اللاعبين الدوليين ولأسباب مختلفة، واعني هنا وعلى وجه الخصوص الجوانب الإنسانية للتنمية البشرية والضرر الهائل الذي تسببه العقوبات من طرف واحد غير الشرعية والتي تم فرضها بتجاوز مجلس الأمن الدولي، بسكان عدد من الدول وقبل كل شيء، أعني دولًا مثل إيران وسوريا وكوريا الشمالية ودول أخرى أصبحت هدفا للعقوبات الأحادية غير القانونية الغربية”.

وأوضح لافروف، انه حتى الآن عندما تحتاج هذه الدول للمعدات والمستلزمات الطبية والمواد الخاصة لمواجهة انتشار الوباء، لا تستطيع الحصول عليها بشكل كامل. وتابع قائلا ” لان الدول الغربية وقبل كل شيء الولايات المتحدة الاميركية، ترفض بشكل قطعي الاقتراحات حول إعلان فاصل إنساني، او وضح استثناء لتوريد المنتجات الضرورية لمواجهة انتشار الوباء من العقوبات، وهذا مؤسف”.

المصدر: سبوتنيك