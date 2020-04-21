وزارة الصحة تواصل إجراء فحوصات بخصوص كورونا في مختلف المناطق

واصلت الفرق التابعة لوزارة الصحة العامة إجراء فحوص الـ PCR لعينات عشوائية وفق مسارات خمسة للتأكد من عدم انشار وباء كورونا، بدءا من الجنوب وصولا إلى الشمال.

ففي صيدا جنوب لبنان، باشر الفريق الطبي التابع للوزارة، وبالتنسيق مع طبابة قضاء صيدا صباحا إجراء فحص الـ PCR لعينات عشوائية في المنطقة ضمن خطة انتشار الفرق الطبية للوزارة في مختلف المحافظات والأقضية في مرحلة أساسية من مراحل تنفيذ خطة احتواء فيروس كورونا.

وفي حارة صيدا، في قاعة رئيس المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى الشيخ عبد الامير قبلان قام الفريق الطبي باخذ العينات العشوائية لاجراء الفحص.

وفي ميناء طرابلس شمال لبنان، حضر فريق من الوزارة إلى مستوصف الايمان في محلة المساكن الشعبية المعروفة بالاكتظاظ السكاني، وعمد إلى أخذ عينات لفحص الـ PCR من المواطنين.وقد استمر عملهم لساعات وشملت الفحوص مواطنين من أنحاء مدينة الميناء والجوار.

وفي عكار، باشر فريق من الوزارة بأخذ عينات عشوائية لعدد من الاشخاص من بلدة ببنين في منطقة القيطع – عكار لاجراء فحوصات الـ PCR، وذلك في مجمع الايمان الصحي للرعاية الصحية الاولية في البلدة، بالتنسيق مع البلدية.