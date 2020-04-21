لبنان: الاعلان عن آلية لتلقي طلبات إصدار الأوامر على العرائض أمام قضاء العجلة

أعلن رئيس “مجلس القضاء الأعلى” في لبنان القاضي سهيل عبود في بيان له الثلاثاء، عن إنشاء آلية لتلقي الطلبات الرامية الى إصدار الأوامر على العرائض أمام قضاء الأمور المستعجلة في الحالات التي يتعذر فيها على صاحب العلاقة الحضور شخصيا الى قلم المحكمة، بسبب وباء كورونا.

وقال البيان “نظرا للظروف التي لا تزال تمر بها البلاد، وفي ضوء استمرار اتخاذ الإجراءات الإستثنائية، وفي ظل عدم إمكانية التنقل بصورة اعتيادية، وفي سبيل تسهيل تقديم الطلبات الملحة والمستعجلة، جرى إنشاء آلية لتلقي الطلبات الرامية الى إصدار الأوامر على العرائض أمام قضاء الأمور المستعجلة في الحالات التي يتعذر فيها على صاحب العلاقة الحضور شخصيا الى قلم المحكمة وفق التالي:

– إرسال صاحب العلاقة رسالة عبر البريد الإلكتروني الى أي من العناوين المذكورة أدناه، على أن تتضمن الرسالة اسمه ورقم هاتفه ومحل إقامته، مع إرفاق الطلب الأمر على العريضة بالبريد الإلكتروني شرط أن يكون موقعا أصولا.

– للتأكد من وصول الرسالة، سيتلقى صاحب العلاقة جوابا على رسالته على البريد ذاته الذي أرسل منه طلبه، يفيد تلقي الرسالة.

– بعد اتخاذ القرار المناسب، يتلقى صاحب العلاقة اتصالا من أجل إعلامه بصدور القرار، ودعوته لدفع الرسوم المتوجبة، ليصار الى إعلامه بمضمون القرار من أجل تنفيذه وفق الأصول”.

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المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام