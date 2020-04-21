الرئيس بري ردا على الذين يتهمون المجلس بالتقصير: المجلس يقوم بدوره واكثر تشريعيا ورقابيا مهما قالوا ومهما يقولون – موقع قناة المنار – لبنان
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April 21 2020 - 15:44

الرئيس بري ردا على الذين يتهمون المجلس بالتقصير: المجلس يقوم بدوره واكثر تشريعيا ورقابيا مهما قالوا ومهما يقولون

منذ 1 ساعة 21 April، 2020
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