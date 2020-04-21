منظمة الصحة العالمية: من المحتمل أن يكون فيروس كورونا من أصل حيواني

قالت منظمة الصحة العالمية اليوم الثلاثاء إن جميع الأدلة المتاحة تشير إلى أن فيروس كورونا المستجد جاء من الحيوانات، ونشأ في الصين في أواخر العام الماضي، مشيرة أنه لم يتم التلاعب به أو إنتاجه في مختبر.

قالت المتحدثة باسم منظمة الصحة العالمية فضيلة شايب في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء في جنيف:

“كل الأدلة المتاحة تشير إلى أن الفيروس له أصل حيواني ولا يتم التلاعب به أو تركيبه في مختبر أو في مكان آخر”، وفقا لما ذكرته “رويترز”.

وأضافت: “من المحتمل أن يكون الفيروس من أصل حيواني”.

وأشارت المتحدثة إلى أنه لم يتضح بعد كيف انتقل الفيروس إلى البشر ولكن: “كان هناك بالتأكيد مضيف حيواني وسيط”.

المصدر: سبوتنيك