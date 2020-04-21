الصحة القطرية: إجمالي الإصابات بفيروس كوفيد-19 يتجاوز 6500 بعد تسجيل أكثر من 500 حالة جديدة ولا وفيات خلال 24 ساعة (سبوتنيك) – موقع قناة المنار – لبنان
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April 21 2020 - 14:08

الصحة القطرية: إجمالي الإصابات بفيروس كوفيد-19 يتجاوز 6500 بعد تسجيل أكثر من 500 حالة جديدة ولا وفيات خلال 24 ساعة (سبوتنيك)

منذ 25 mins 21 April، 2020
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