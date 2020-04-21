مصر تبدأ إنتاج الغاز الطبيعي من بئرين جديدتين بمنطقة البحر المتوسط

وضعت وزارة البترول المصرية بئرين جديدتين للغاز الطبيعي في مياه البحر المتوسط على خريطة الإنتاج. وبحسب بيان صادر الثلاثاء عن وزارة البترول المصرية فقد “نجح قطاع البترول في وضع البئرين الجديدين (ظهر 17)، و(بلطيم جنوب غرب 7) للغاز الطبيعي على الإنتاج بمنطقة البحر المتوسط بمتوسط إنتاج 390 مليون قدم مكعب غاز يومياً و1300 برميل متكثفات يومياً”. وأشار البيان إلى أنه تم وضع البئر الجديدة (ظهر -17) بحقل ظهر للغاز الطبيعي بالبحر المتوسط على الإنتاج بعد الانتهاء من أعمال حفر البئر الواقعة بالمنطقة الجنوبية للحقل وإكمالها واختبارها بنجاح وجارى حالياً الوصول بمعدلات إنتاجها تدريجياً إلى الطاقة القصوى البالغة نحو 250 مليون قدم مكعب غاز يوميا”.

وأوضح البيان أن “حفر البئر الجديدة ووضعها على الإنتاج يأتي في إطار خطة تنمية طموح للحقل حيث تقع في المياه العميقة بالبحر المتوسط وتم حفرها على عمق يصل إلى 5300 متر”، لافتاً إلى أنه بالانتهاء من حفر البئر الجديدة فإن عدد الآبار التي تم حفرها في حقل ظهر بلغ 15 بئرا بواقع 10 آبار بالمنطقة الشمالية و5 آبار بالمنطقة الجنوبية. وأشار البيان إلى أن “شركة بترول بلاعيم (بتروبل) قد نجحت، في وضع البئر الجديدة (بلطيم جنوب غرب – 7) على الإنتاج بطاقتها القصوى البالغة 140 مليون قدم مكعب غاز يومياً و1300 برميل متكثفات يومياً بعد الانتهاء من حفر البئر وإكمالها في توقيت قياسي لم يتجاوز شهرين ونصف الشهر”.

وبلغ إنتاج مصر من الغاز الطبيعي، في أيلول/سبتمبر 2019، نحو 7.2 مليار قدم مكعب يوميا، وهو أعلى معدلات الإنتاج المصرية، وفقا لما أعلنه، وزير البترول والثروة المعدنية المصري طارق الملا.

المصدر: سبوتنيك