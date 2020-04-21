سفينة عسكرية روسية مزودة بصواريخ كاليبر تتجه إلى البحر المتوسط – موقع قناة المنار – لبنان
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April 21 2020 - 14:08

سفينة عسكرية روسية مزودة بصواريخ كاليبر تتجه إلى البحر المتوسط

منذ 34 mins 21 April، 2020
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