استشهاد مدني سوري بانفجار لغم من مخلفات التنظيمات الإرهابية في محيط بلدة مورك بريف حماة – موقع قناة المنار – لبنان
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April 21 2020 - 14:08

استشهاد مدني سوري بانفجار لغم من مخلفات التنظيمات الإرهابية في محيط بلدة مورك بريف حماة

منذ 34 mins 21 April، 2020
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