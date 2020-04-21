الشيخ ياسين: لاقرار قوانين اعادة الاموال المنهوبة واصلاح الوضع الاقتصادي – موقع قناة المنار – لبنان
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April 21 2020 - 12:30

الشيخ ياسين: لاقرار قوانين اعادة الاموال المنهوبة واصلاح الوضع الاقتصادي

منذ 15 mins 21 April، 2020
الشيخ علي ياسين
لبنان

طالب رئيس لقاء علماء صور ومنطقتها العلامة الشيخ علي ياسين في تصريح المجلس النيابي “بالاسراع في اقرار الخطط والقوانين التي تساهم في اصلاح الوضع المالي والاجتماعي والاقتصادي للشعب في ظل تفاقم الازمة وتنصل المجتمع الدولي من مسؤولياته”.

وشدد الشيخ ياسين على “وجوب إقرار القوانين التي تعيد الاموال المنهوبة وتضع حدا للفساد والمفسدين قبل اي تشريعات اخرى”، متسائلا عن مصير المساعدات.

ورأى ان استمرار العدو الاسرائيلي بخروقاته تعكس نواياه العدوانية وعدم اكتراثه بالقوانين الدولية، داعياً المواطنين الى العودة الى زراعة الارض.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

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