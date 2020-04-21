انطلاق مسيرة سيارة من انطلياس باتجاه ساحة الشهداء

أفادت “الوكالة الوطنية للاعلام” في المتن ان محتجين انطلقوا بمسيرة سيارة من ساحة “الثورة” في انطلياس باتجاه ساحة الشهداء، حيث التجمع المركزي للانطلاق بعدها الى الاونيسكو، تزامنا مع انعقاد الجلسة التشريعية لمجلس النواب وذلك رفضا للاوضاع الاقتصادية وارتفاع الاسعار، واكدوا “ان “الثورة مستمرة”، مطالبين “بالعدالة الاجتماعية وبدولة القانون والمؤسسات واستقلالية القضاء ومحاسبة الفاسدين”.

ويلتزم المحتجون شروط التعبئة العامة مستخدمين السيارات التي تحمل رقما مزدوجا مع وجود شخصين في السيارة، كذلك الاجراءات الوقائية الصحية لناحية الالتزام بالمسافة الآمنة ووضع الكمامات والقفازات.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام