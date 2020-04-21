الجيش اللبناني: توزيع المساعدات الاجتماعية لعائلات تلامذة المدارس الرسمية في كل المحافظات اللبنانية

اعلنت قيادة الجيش – مديرية التوجيه في بيان ان “وحدات من الجيش باشرت صباح اليوم توزيع المساعدات الاجتماعية لعائلات تلامذة المدارس الرسمية في كل المحافظات اللبنانية، وذلك تطبيقا لقرار مجلس الوزراء ووفقا للوائح المقدمة من قبل وزارة التربية والتعليم العالي.

وستتم عملية التوزيع التي تستمر عدة أيام، داخل مباني المدارس الرسمية بالتنسيق مع مدرائها الذين تولوا مهمة التواصل مع الأهالي وتوزيعهم وفق مواعيد محددة لمنع التجمع وحفاظا على سلامتهم.

وتطلب قيادة الجيش من الأهالي الواردة أسماؤهم في اللوائح التجاوب مع إجراءات الوقاية من فيروس كورونا واصطحاب إخراج قيد إفرادي وعائلي معهم، على أن يكون صادرا منذ مدة لا تتجاوز السنة”.

وتسهيلا لعملية التواصل، أنشأت قيادة الجيش مركز اتصال Call center لتلقي أي استفسار من المواطنين، على الأرقام التالية:

05/456944

05/456963

05/456976

05/956153

05/958780

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام