شركة طيران “فيرجن أستراليا” تعلن إفلاسها بسبب كورونا

أعلنت شركة “فيرجن أستراليا”، أحد أكبر شركات الطيران في العالم الثلاثاء، إفلاسها بعد مرورها بضائقة مالية، جراء انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأكدت الشركة في بيان إلى البورصة الأسترالية، أنها ستواصل تشغيل رحلاتها الدولية والمحلية المجدولة.

الرئيس التنفيذي للشركة، بول سكورا، قال إن القرار يتعلق بتأمين مستقبل الشركة والخروج من الأزمة الحالية، وأضاف أن “أستراليا بحاجة إلى شركة طيران ثانية ونحن مصممون على مواصلة الطيران”، وفقا لوكالة أسوشيتد برس.

كانت أسهم فيرجن توقفت عن التداول لمدة أسبوع بسبب أزمة ديونها، وتخشى الحكومة والشركات الأسترالية من أن يؤدي انهيار فيرجن إلى ترك شركة “كانتاس” تحتكر افتراضيا سوق الطيران المحلي الأسترالي.

وقال وزير المالية الأسترالي ماتياس كورمان، قبل الإعلان، إنه لا يزال هناك أمل لشركة الطيران، وفقا لفرانس برس.

وفيرجن أستراليا البالغ عدد موظفيها حوالى 10 آلاف موظف ترزح تحت ديون تزيد عن 5 مليارات دولار أسترالي (3.2 مليار دولار) وقد طلبت من الحكومة الأسترالية إقراضها 1.4 مليار دولار أسترالي للبقاء على قيد الحياة، لكنّ كانبيرا رفضت إنقاذ شركة مملوكة بأغلبيتها لأجانب، وفقا لوكالة فرانس برس.

المصدر: روسيا اليوم