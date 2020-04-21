منظمة الصحة العالمية تحذر من إهمال الخدمات الطبية الأخرى في ظل أزمة فيروس كورونا

حذرت منظمة الصحة العالمية الثلاثاء دول منطقة آسيا- المحيط الهادي من تجاهل الخدمات الطبية الأخرى في ظل تفشي فيروس كورونا، مشيرة إلى أن المنطقة قد تواجه أزمة جديدة إذا لم يتم الاهتمام بالأمراض الأخرى.

وقال تاكيشي كاساي المدير الإقليمي للمنظمة لمنطقة غرب المحيط الهادي إن مواجهة فيروس كورونا لا يجب أن توقف الخدمات الصحية الأخرى مثل التطعيم وعلاج الأمراض المزمنة والحادة التي تؤثر على الملايين في المنطقة.

وأضاف في مؤتمر صحافي بمقر المنظمة في مانيلا: “إذا سمحنا لفيروس كورونا عرقلة برامج التطعيم، منطقتنا سوف تواجه أزمة جديدة في الوقت الذي تواجه فيه الأنظمة الصحية بالفعل ضغطا”.

وأشار كاساي إلى أنه في حال تراجع معدلات التطعيم، سوف تزداد الأمراض المعدية التي كانت لفترة طويلة تحت السيطرة أو تعود، مشيرا إلى ظهور حالات إصابة جديدة بشلل الأطفال بالإضافة إلى تفشي الحصبة في دول مختلفة من المنطقة العام الماضي.

وقال كاساي: “لا نستطيع أن نترك مواجهة فيروس كورونا تعرض حياة المواطنين للخطر من خلال تقويض الخدمات الصحية الأخرى”.

كما طالب كاساي حكومة منطقة آسيا- المحيط الهادي بعدم التهاون في جهود احتواء فيروس كورونا، والعمل على وضع استراتيجيات طويلة المدى توازن بين حماية صحة المواطنين وعودة الحياة الاقتصادية والاجتماعية.

المصدر: dpa