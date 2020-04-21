السودان يسجل 15 إصابة جديدة بفيروس كورونا ولا وفيات

أعلنت وزارة الصحة السودانية تسجيل 15 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، دون تسجيل وفيات جديدة، و ذلك حسب التقارير الوبائية ليوم أمس الإثنين.

وجاء في بيان وزارة الصحة السودانية، اليوم الثلاثاء “تعلن وزارة الصحة الاتحادية عن تسجيل 15 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد دون تسجيل وفيات جديدة، و ذلك حسب التقارير الوبائية ليوم الإثنين الموافق 20 نيسان/أبريل 2020”.

وهذا يرفع العدد الكلي لحالات الإصابة بالفيروس منذ بداية الوباء إلى 107 حالة، متضمنة 12 حالة وفاة، وقد بلغ إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء 8 حالات.

وقررت السلطات السودانية في وقت سابق، تعليق الصلاة بالمساجد والكنائس بولاية الخرطوم لمدة 3 أسابيع، وذلك ضمن إجراءات الحكومة لمواجهة تفشي وباء “كوفيد-19″، ويأتي ذلك بعد إعلان الحكومة السودانية فرض الحظر الكامل بولاية الخرطوم بداية من يوم أول أمس السبت للعمل على تقليل الازدحام والتجمعات من أجل مكافحة الوباء العالمي.

المصدر: روسيا اليوم