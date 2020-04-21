الصين تسجل 11 إصابة جديدة بفيروس كورونا ولا وفيات

أعلنت الصين اليوم الثلاثاء، تسجيل 11 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد في جميع أنحاء البلاد، دون تسجل أي وفيات.

و قالت لجنة الصحة الوطنية في الصين: أنه تم “تسجيل 11 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد في جميع، بينها أربع إصابات وافدة”.

وبذلك يرتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة بالفيروس على البر الرئيسي إلى 82758 ويصل عدد الوفيات إلى 4632 حتى نهاية يوم 20 أبريل نيسان.

وحذر مدير منظمة الصحة العالمية، تيدرس أدهانوم غبريسوس، من أن “الأسوأ قادم” فيما يتعلق بتفشي فيروس كورونا.

المصدر: وكالة سبوتنيك