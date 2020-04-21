ترامب يعلن “تعليقا مؤقتا” للهجرة إلى الولايات المتحدة بسبب كورونا

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب مساء الإثنين أنه سيوقع أمرا تنفيذيا “لتعليق الهجرة مؤقتا” إلى الولايات المتحدة بقصد “حماية وظائف” المواطنين الأميركيين في ظل التداعيات الاقتصادية لوباء كوفيد-19.

وقال ترامب في حسابه على تويتر إنه “في ضوء هجوم العدو الخفي، وفي ظل الحاجة إلى حماية وظائف مواطنينا الأميركيين العظماء. سأوقع على أمر تنفيذي لتعليق الهجرة مؤقتا إلى الولايات المتحدة!”.

ويعتزم ترامب القيام بهذه الخطوة على الرغم من أن تداعيات فيروس كورونا المستجد خلفت لغاية اليوم 22 مليون عاطل عن العمل في الولايات المتحدة.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية