جونز هوبكنز : تسجيل 1433 وفاة بكورونا في الولايات المتحدة خلال 24 ساعة

سجلت الولايات المتحدة مساء الإثنين وفاة 1433 شخصا من جراء فيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة. في انخفاض بالمقارنة مع الحصيلة المسجلة في الليلة السابقة. بحسب بيانات لجامعة جونز هوبكنز.

وأظهرت بيانات نشرتها في الساعة 20.30 بالتوقيت المحلي الجامعة التي تعتبر مرجعا في تتبع الإصابات والوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد أن وباء كوفيد-19 حصد خلال 24 ساعة أرواح 1433 شخصا في الولايات المتحدة، لترتفع بذلك الحصيلة الإجمالية للوفيات الناجمة عن الوباء في هذا البلد إلى 42.094 وفاة.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية