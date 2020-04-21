الصين تعلن تسجيل 11 إصابة جديدة بفيروس كورونا بينها 4 إصابات لقادمين من خارج البلاد – موقع قناة المنار – لبنان
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April 21 2020 - 08:56

الصين تعلن تسجيل 11 إصابة جديدة بفيروس كورونا بينها 4 إصابات لقادمين من خارج البلاد

منذ 2 ساعة 21 April، 2020
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