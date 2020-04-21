تركيا: تسجيل 123 وفاة جديدة بفيروس كورونا

أعلن وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة عن تسجيل 123 حالة وفاة جديدة بسبب فيروس كورونا في البلاد ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 2140 حالة.

وذكر الوزير التركي، الاثنين، أنه تم كذلك تسجيل 4674 إصابة جديدة خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، ليصل إجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا إلى 90980 شخصا.

وأشار الوزير أيضا إلى إجراء ما مجموعه 39703 فحوصات للكشف عن الفيروس، وتعافي 13430 مصابا منذ بدء تفشي الفيروس في البلاد.

وبذلك تكون تركيا قد سجلت أكبر عدد من المصابين بفيروس كورونا في العالم خارج أوروبا والولايات المتحدة.

المصدر: وكالة رويترز