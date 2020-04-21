تونس: 5 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع إجمالي المصابين إلى 1189 حالة مؤكدة

أعلنت وزارة الصحة في تونس، الاثنين، تسجيل 5 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد إثر تحليل مسحات أخذت من 884 شخصا، ليرتفع إجمالي المصابين إلى 1189 حالة مؤكدة من أصل 17287 تحليل.

وقالت الوزارة إنها لم تسجل أي حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، مشيرة إلى أن عدد ضحايا الفيروس في البلاد هو 39 حالة موزعين كالتالي: 6 في ولاية تونس، 5 في ولاية صفاقس، 5 في ولاية سوسة، 5 في ولاية أريانة، حالة واحدة في كل من ولاية الكاف والمهدية وتطاوين وبنزرت وسيدي بوزيد ونابل، 3 في ولاية مدنين، 5 في ولاية منوبة، 3 في ولاية بن عروس.

وأكدت أن التحاليل المخبرية تجرى بالأساس للحالات المشتبهة والمحتمل إصابتها بالمرض، إضافة إلى المخالطين للحالات المؤكدة.

وأفادت بأن تطور الوضع الوبائي يوضح انتشار المرض بعدة مناطق من البلاد، مما يستوجب الالتزام بتطبيق الحجر الصحي الذاتي والحجر الصحي العام كأحد أهم الإجراءات الوقائية للحد من تفشي فيروس كورونا.

ودعت الصحة التونسية كافة المواطنين للالتزام التام بالحجر، واحترام القانون وكل الإجراءات المتخذة من قبل السلطات لحماية الأمن الصحي للبلاد.

المصدر: وكالات