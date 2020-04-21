الجيش الأمريكي يوجه لمشاته البحرية في أوكيناوا الاستعداد للحجر الصحي الشامل

وجه الجيش الأمريكي لقواته التابعة للكتيبة الـ3 من المشاة البحرية والمنتشرة في جزيرة أوكيناوا اليابانية، بالاستعداد للحجر الذاتي الصحي الشامل مدة 3 أيام.

وأصدرت قيادة الكتيبة الـ3، الاثنين، تعليمات لعسكرييها تنص على ادخار كميات كافية من الأغذية والمياه والمستلزمات الاساسية الأخرى للبقاء في ثكنات انتشارهم مدة 72 ساعة في إطار إجراءات منع تفش محتمل لفيروس كورونا وإجراء عمليات تطهير صحي ضرورية في الموقع.

ويقضي هذا الإجراء بوقف كل الاتصالات بين العسكريين والتزامهم بموقع الإقامة في الثكنات وانتظار التعليمات اللاحقة.

وتعليقا على هذا القرار، قال المتحدث باسم الكتيبة الـ3، الملازم الأول رايان بروس، إن الخطوة تعتبر احترازية وليس مبنية على تهديد ملموس، حيث لا توجد إصابات مؤكدة بالفيروس لدى العسكريين الأمريكيين في أوكيناوا.

إلا أن السلطات اليابانية، قد أكدت في وقت سابق أنها رصدت 119 إصابة مؤكدة بالفيروس لدى المقيمين في الجزيرة.

وسبق أن أعلنت وزارة الحرب الأمريكية عن إصابة عدة آلاف عسكرييها بالفيروس في مختلف أنحاء العالم، إلا أنها قررت وقف نشر المعلومات حول هذا الموضوع.

المصدر: وكالات