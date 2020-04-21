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April 21 2020 - 03:06

لأول مرة منذ بدء الجائحة.. مدينة إيطالية تعلن عدم رصد أي إصابات ووفيات جديدة بكورونا

منذ 33 mins 21 April، 2020
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أخبار دولية - ايطاليا

أعلنت سلطات مدينة نابولي الإيطالية، الاثنين، أنها لم تسجل، أي حالة وفاة أو إصابة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية، وذلك للمرة الأولى منذ بدء الوباء.

ونشر عمدة المدينة، لويجي دي ماجيستريس، رسما بيانيا يوضح عدم وجود أي حالة إيجابية جديدة للإصابة بعدوى فيروس كورونا “COVID-19” في المدينة.

ويوثق الرسم البياني أن حصيلة الإصابات بقيت عند 883 حالة مرضية في المدينة دون أي زيادة مقارنة بالأمس، كما ظل عدد الوفيات عند مستوى 52 حالة دون تغيير.

وبقيت نابولي وهي مركز مقاطعة كمبانيا، كغيرها من مقاطعات الجنوب الإيطالي، أقل تضررا من الجائحة مقارنة بالمناطق الشمالية مثل لومبارديا وأيميليا رومانيا وفينيتو، والتي تعتبر بؤرة لتفشي الفيروس في البلاد حيث حصد هناك أرواح آلاف المواطنين.

وتعتبر إيطاليا الدولة الثانية عالميا من حيث عدد الوفيات بفيروس كورونا المستجد بـ24114 حالة، فيما تعد الثالثة من حيث الحصيلة العامة للإصابات المسجلة بـ181228.

المصدر: وكالات

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