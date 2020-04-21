التلفزيون السوري: الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان صهيوني فوق سماء تدمر بريف حمص وتسقط عددا من الأهداف المعادية – موقع قناة المنار – لبنان
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April 21 2020 - 00:54

التلفزيون السوري: الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان صهيوني فوق سماء تدمر بريف حمص وتسقط عددا من الأهداف المعادية

منذ 2 ساعة 20 April، 2020
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