رئيس وزراء هنغاريا: خطة بحلول 3 أيار/مايو للعودة إلى الحياة الطبيعية

قال رئيس وزراء هنغاريا، فيكتور أوربان، إنه يتوقع أن يقدم خطة في وقت مبكر من الشهر المقبل للعودة التدريجية إلى الحياة الطبيعية بعد إجراءات العزل العام في البلاد.

وذكرت وكالة الأنباء الوطنية (إم.تي.آي)، أن أوربان صرح بأنه وبحلول الثالث من مايو ستكون هنغاريا مستعدة للتعامل مع أي ارتفاع في عدد المصابين بالعدوى.

وأضاف “ومن ذلك الحين فصاعدا يمكنها أن تدرس سبل العودة إلى الحياة الطبيعية تدريجيا”.

وكان رئيس وزراء هنغاريا، قد أفاد في مقطع فيديو نشره عبر صفحته الرسمية في “فيسبوك”، بأن الخبراء يتوقعون أن يبلغ وباء فيروس كورونا ذروته في البلاد في الثالث من مايو.

وأكد أنه بحلول هذا اليوم سيكون لدى هنغاريا 5 آلاف جهاز تنفس صناعي، ارتفاعا مما يزيد قليلا عن ألفين حاليا.

ومددت حكومة رئيس الوزراء فيكتور أوربان في 10 أبريل، إجراءات العزل العام إلى أجل غير مسمى لإبطاء انتشار الفيروس، وطالبت المواطنين بمراعاة ذلك خلال العطلة.

المصدر: وكالات