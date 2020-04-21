أردوغان يعلن فرض حظر التجول لـ4 أيام اعتبارا من 23 نيسان/أبريل

أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أنه سيتم فرض إجراءات عزل عام مرة أخرى ولمدة 4 أيام في 31 ولاية بتركيا اعتبارا من يوم الخميس في إطار جهود كبح انتشار جائحة فيروس كورونا.

وقال أردوغان، عقب اجتماع لمجلس الوزراء: “نخطط لفرض حظر التجول مجددا في 31 ولاية لمدة 4 أيام تبدأ الخميس 23 نيسان/أبريل”.

وأوضح أردوغان أن أمد الإجراءات سيكون أطول هذه المرة بسبب العطلة الوطنية يوم الخميس، مضيفا أن القيود خلال عطلات نهاية الأسبوع يمكن أن تستمر “لبعض الوقت”.

وشدد على أن تركيا تهدف إلى جعل وتيرة التفشي في مستوى يمكنها من إعادة الحياة إلى طبيعتها بعد عطلة عيد الفطر في نهاية شهر مايو المقبل، مشيرا إلى احتمال اتخاذ خطوات قبل ذلك التوقيت.

وسبق أن فرضت تركيا إجراءات حظر تجوال كامل في 31 ولاية خلال عطلتي نهاية الأسبوعين الماضيين.

وتعتبر تركيا حاليا أكبر بؤرة لتفشي فيروس كورونا خارج أوروبا والولايات المتحدة، وسجلت في البلاد حتى الآن 86306 إصابة مؤكدة بالمرض بما في ذلك 2017 حالة وفاة.

المصدر: وكالات