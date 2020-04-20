تدابير سير إضافية خاصة بجلسة مجلس النواب – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
April 20 2020 - 22:38

تدابير سير إضافية خاصة بجلسة مجلس النواب

منذ 16 mins 20 April، 2020
قوى الامن الداخلي
قوى الامن الداخلي
لبنان

صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي- شعبة العلاقات العامة، ما يلي: “إلحاقا لبلاغنا المتعلق بانعقاد جلسة لمجلس النواب في قصر اليونيسكو- بيروت، وذلك الساعة 11.00 من يوم الثلاثاء 21/4/2020، ولغاية يوم الخميس 23/4/2020.

في هذا الاطار، وإضافة إلى الإجراءات المتخذة والمذكورة في بلاغنا السابق، سيتم منع المرور اعتبارا من الساعة 6.00 من التواريخ المذكورة أعلاه على الطرقات التالية:

– الكولا باتجاه شارع حبيب أبي شهلا، وتحويل السير نحو محطة العجوز ومن ثم باتجاه: الكولا أو غبريال المر.

– نفق الماريوت بالاتجاهين، وتحويل السير باتجاه شارع غبريال المر ونحو الرملة البيضاء.

– مفرق صيدلية مشموشي، وتحويل السير نحو تقاطع مار الياس/ سلام.

– مفرق بنك بيروت، وتحويل السير باتجاه مار الياس.

يرجى من المواطنين الكرام أخذ العلم والتقيد بإرشادات رجال قوى الأمن الداخلي وتوجيهاتهم، تسهيلا لحركة المرور”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

التعليقات

ذات صلة