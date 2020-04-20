النائب حسن فضل الله: الوقت ليس لتصفية الحسابات السياسية

شدد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن فضل الله على أن اللبنانيين يأملون تلبية طموحاتهم خاصة بهذه الازمة التي نتجت عن تراكم المشاكل المالية والاقتصادية، مشيرا الى أن “الكتلة تركز على القضايا التي تهم الناس مباشرة في جلسة الغد، ونحن نحتاج لعملية اصلاحية جذرية ولذلك ذهبنا للإصلاحات الجذرية التي تؤدي لمعالجة الواقع المالي والاقتصادي ومعالجة الفساد ولاستعادة الأموال المنهوبة.”

واضاف في حديث لقناة المنار إن “كل ما نراه من مشاكل مرتبطة بالحالة المالية التي وصلنا اليها، وبسعر صرف الدولار”، معتبرا ان استعادة الاموال تؤمن لنا تمويلا للخزينة، ونحن تقدمنا بمجموعة من الاقتراحات لمحاكمة من تورطوا بسرقة المال العام.

وقال: “سنسعى لإقرار القوانين الإصلاحية، وكل كتلة مسؤولة امام الشعب عن موقفها من القوانين الإصلاحية، ونأمل من كل القوى ان تلتفت للحظة التي يمر فيها لبنان فالوقت ليس لتصفية الحسابات، بل للاهتمام بالناس”.

المصدر: المنار