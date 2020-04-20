بلدية برجا: لا اصابات جديدة وننتظر نتيجة 4 حالات سابقا – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
April 20 2020 - 22:38

بلدية برجا: لا اصابات جديدة وننتظر نتيجة 4 حالات سابقا

منذ 1 ساعة 20 April، 2020
كورونا
لبنان

أعلنت لجنة الصحة التابعة لخلية الأزمة في بلدية برجا، في تقريرها ال27، عدم تسجيل أي حالة مثبتة مخبريا خلال ال24 ساعة الماضية، وأنها تنتظر نتيجة فحص 4 حالات سابقا تمت اعادة الفحص لها اليوم.

وأوجزت الوضع منذ ظهور أول إصابة في البلدة، بأن العدد الإجمالي للحالات المسجلة 18 حالة، أصبح حاليا 12 حالة، بعد شفاء 5 حالات، وتسجيل حالة وفاة واحدة.

وأكدت اللجنة أنها “تتابع المحجورين سابقا، لناحية التأكد من التزامهم بالحجر ومتابعة أوضاعهم الصحية بدقة، مع التمني عليهم الالتزام الجاد بالحجر لما فيه مصلحة الجميع”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

التعليقات

ذات صلة