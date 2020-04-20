بلدية برجا: لا اصابات جديدة وننتظر نتيجة 4 حالات سابقا

أعلنت لجنة الصحة التابعة لخلية الأزمة في بلدية برجا، في تقريرها ال27، عدم تسجيل أي حالة مثبتة مخبريا خلال ال24 ساعة الماضية، وأنها تنتظر نتيجة فحص 4 حالات سابقا تمت اعادة الفحص لها اليوم.

وأوجزت الوضع منذ ظهور أول إصابة في البلدة، بأن العدد الإجمالي للحالات المسجلة 18 حالة، أصبح حاليا 12 حالة، بعد شفاء 5 حالات، وتسجيل حالة وفاة واحدة.

وأكدت اللجنة أنها “تتابع المحجورين سابقا، لناحية التأكد من التزامهم بالحجر ومتابعة أوضاعهم الصحية بدقة، مع التمني عليهم الالتزام الجاد بالحجر لما فيه مصلحة الجميع”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام