رويترز: العقود الآجلة للخام الأمريكي تنهار بأكثر من 94 % إلى دولار واحد للبرميل – موقع قناة المنار – لبنان
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April 20 2020 - 22:38

رويترز: العقود الآجلة للخام الأمريكي تنهار بأكثر من 94 % إلى دولار واحد للبرميل

منذ 2 ساعة 20 April، 2020
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