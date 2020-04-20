متحدث القوات المسلحة اليمنية : أكثر من 52 قتيلًا وجريحًا في صفوف العدو خلال كسر زحف واسع ومن عدة مسارات باتجاه مواقع قواتنا في باب غلق في الضالع – موقع قناة المنار – لبنان
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April 20 2020 - 20:04

متحدث القوات المسلحة اليمنية : أكثر من 52 قتيلًا وجريحًا في صفوف العدو خلال كسر زحف واسع ومن عدة مسارات باتجاه مواقع قواتنا في باب غلق في الضالع

منذ 17 mins 20 April، 2020
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