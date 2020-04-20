بلدية الغبيري: توزيع مساعدات مالية لأهالي طلاب المدارس الرسمية الثلاثاء

أعلنت بلدية الغبيري عن مواعيد لتسليم مساعدات مالية على أولياء أمور طلاب المدارس الرسمية ضمن نطاق البلدة، وذلك نتيجة الاوضاع الاقتصادية الصعبة لا سيما بسبب أزمة وباء كورونا.

وقالت البلدية في بيان لها الاثنين إن “المرحلة الأولى من توزيع المساعدات المالية على أولياء أمور طلاب المدارس الرسمية ضمن نطاق البلدة، ستنطلق عند الساعة التاسعة من صباح غد(الثلاثاء) من مدرسة الشهيد عبد الكريم الخليل الطيونة خلف بيروت مول”، وتابعت “بعد ذلك مدرسة متوسطة الغبيري الثانية في حي الجامع، بإشراف الجيش وفي حضور رئيس البلدية معن خليل ومخاتير المنطقة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام